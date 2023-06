Com a ida à CPI da TAP, a claque de Pedro Nuno animou-se e o pedronunismo ganhou viço?

Recuperou pelo menos o ânimo da sua claque no PS. A comissão de inquérito à TAP acabou, Pedro Nuno Santos recuperou, Fernando Medina não deslizou, e resta agora saber que conclusões vão dali sair. Mas nem o festival político da CPI fez mexer o quadro político na sondagem do Expresso/SIC, publicada esta semana, ficou tudo na mesma, sem que o PSD capitalizasse o descontentamento generalizado dos inquiridos com o estado do país. Uma nota final sobre a escala de António Costa na Hungria, para se sentar ao lado de Viktor Orbán para assistir à final da Liga Europa