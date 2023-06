Ana Gomes sobre o naufrágio na Grécia: “Sem vias legais, quem esfrega as mãos de contentes são os traficantes de humanos”

Ana Gomes comenta aquela que já é considerada uma das maiores tragédias no Mediterrâneo, um naufrágio que causou 78 mortos e centenas de desaparecidos. As questões que nos assolavam em 2015 estão a voltar e a comentadora critica o novo pacto de reformulação para as políticas de migração e asilo que o Conselho da UE procura fechar. “Enquanto não houver vias legais e seguras para se fazer a triagem de quem é requerente de asilo ou migrante, os traficantes é que vão gerir esse afluxo”, lamenta. Em análise está também a presença de António Costa junto de Orbán e a ausência de membros do Estado junto das vítimas de Pedrógão Grande, que na semana passada assinalaram o sexto aniversário da tragédia que ainda hoje tem repercussões nas suas vidas. Ouça o programa em podcast, emitido na SIC Notícias a 18 de junho.