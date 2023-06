Milhares começam a receber o apoio à renda: será suficiente?

“Eu só quero uma casa para morar” foi o que gritaram milhares de habitantes de Portugal, que cada vez sentem mais dificuldades em pagar a renda. A manifestação foi no dia 1 de abril, mas os problemas continuam atuais. Em resposta, o Governo criou o “apoio à renda” que chega, esta segunda-feira, a mais de 150 mil famílias. Oiça aqui o episódio do Economia dia a dia, podcast diário do Expresso