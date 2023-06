O que é ser autista? Sara Rocha, presidente da Voz do Autista, responde a Daniel Oliveira

NUNO FOX

Sara Rocha é licenciada em Análises Clínicas e Saúde Pública, e mestre em Gestão e Economia dos Serviços de Saúde. Vive no Reino Unido, onde trabalha como gestora de dados em investigação médica, na área cardiovascular, para a Universidade de Cambridge. Preside à Associação Portuguesa a Voz do Autista, uma organização composta exclusivamente por pessoas com autismo, numa autorrepresentação de quem se sente excluído do discurso público sobre a realidade que vivem quotidianamente.

As ideias feitas que temos do autismo vêm, quase todas, dos filmes de Hollywood, que refletem e perpetuam simplificações, estabelecendo uma associação automática do autismo com comportamentos violentos de pessoas presas nelas próprias, agarradas aos mesmos gestos mecanicamente repetidos até à exaustão e incapazes de cultivar relações humanas ou viver autonomamente. Uma imagem que afasta as pessoas, legitimando comportamentos violentos contra as pessoas com transtorno do espectro do autismo. O desconhecimento e as ideias formadas sobre o tema agravam os problemas de integração nas escolas e no mercado de trabalho, onde o estigma criado associa o desempenho cerebral das pessoas com autismo a trabalhos ligados às tecnologias de informação.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde esta perturbação do neurodesenvolvimento não é uma doença, é uma condição de uma em cada 160 crianças com algum grau de comprometimento no comportamento social, na comunicação e na linguagem. Uma estimativa que tem vindo a aumentar, com uma definição menos restrita de um diagnóstico que não é simples. Não há um marcador biológico, como testes de sangue ou uma TAC, que indique que uma criança é autista.

