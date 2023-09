Posto Emissor #161: BLITZ convida Milhanas. Do fado que lhe salvou a vida ao ativismo da sua geração

A jovem cantora e compositora Milhanas é a convidada desta semana do Posto Emissor. A inspiração que encontra em Fausto, José Mário Branco ou Sérgio Godinho, a paixão pelo fado e aquilo que distingue a sua geração foram temas da conversa com a artista que este ano lançou o primeiro álbum e está para dois Globos de Ouro. Nesta edição do podcast da BLITZ falamos ainda do regresso dos Rolling Stones, que vimos em Londres, e do fim da temporada dos festivais de verão