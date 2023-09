Björk trouxe o seu caleidoscópio de emoções à Altice Arena: uma noite de flautas utópicas, redondos “obrrrigados” e mensagens ambientalistas

“Imaginem um futuro, existam nele”. Este pode, ou não, ser o lema que Björk escolheu para guiá-la nos caminhos inesperados da vida, só ela o saberá dizer, mas a islandesa sempre foi, desde que decidiu tomar as rédeas da sua expressão artística, uma espécie de farol que alumiou (continua e, certamente, continuará a alumiar) todos aqueles que idealizaram, ao longo das últimas décadas, um amanhã no qual a arte mais relevante nasce da comunhão entre os desígnios da natureza e as potencialidades da tecnologia. Esta noite, rodeada de novos e experientes admiradores, no palco de uma Altice Arena no pico das suas capacidades acústicas – é assombroso, o “som panorâmico” de que a artista nos falou, em entrevista exclusiva ao Expresso –, Björk mostrou como continua uns bons passos à frente de quem quer que seja neste maravilhoso universo pop.