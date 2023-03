Posto Emissor #142: BLITZ convida Mafalda Veiga. Das raízes alentejanas e espanholas à luta contra o individualismo

Mafalda Veiga é a convidada desta semana do Posto Emissor. À conversa com Lia Pereira, a cantora-compositora falou sobre a inspiração das novas canções, sobre o surgimento de cada vez mais mulheres que escrevem as canções que cantam e sobre a sua paixão pela literatura. Em maio apresenta ao vivo no Teatro Tivoli, em Lisboa, o vindouro EP “Geografia Particular”.

Nesta edição do podcast da BLITZ, Mafalda Veiga recordou ainda a infância passada entre o Alentejo e Espanha, na companhia dos seus quatro irmãos; lembrou o começo precoce no mundo da música, para o qual gostaria de se ter sentido mais preparada, e comentou temas como a crise da habitação, a lei das quotas da música portuguesa na rádio e a reescrita de alguns livros à luz das sensibilidades contemporâneas.

O álbum novo dos Depeche Mode, e a entrevista que a BLITZ fez a Dave Gahan em Londres; a relação de Nick Cave com o luto e com Deus e o nono disco de Lana Del Rey foram outros dos temas do Posto Emissor com Mafalda Veiga.