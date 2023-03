Livros de Agatha Christie juntam-se a lista de obras que vão ser reescritas para excluir descrições físicas, referências étnicas e insultos

Os livros de Agatha Christie, como é o caso de “Morte no Nilo”, terão novas edições , reescritas, no Reino Unido. ra HarperCollins. Estes novos livros, publicados pela editora HarperCollins, vão excluir, de acordo com o jornal “Telegraph ” , descrições físicas, referências étnicas e insultos. O objetivo é responder às “sensibilidades modernas”.

Quanto a descrições raciais, a mesma publicação adianta que no livro “O Mistério das Caraíbas”, uma passagem inteira foi retirada. Essa parte do livro descrevia que uma personagem não conseguiu ver uma mulher negra nuns arbustos à noite. Além disso, no mesmo livro a descrição dentes brancos adoráveis" foi substituída por "dentes bonitos". As obras da autora britânica foram escritas entre 1920 e 1976.

Agatha Christie não é a única a ter as suas obras reescritas e reeditadas. Por exemplo os livros de Roald Dahl e de Ian Fleming também sofreram alterações. No caso dos livros infantis de Roald Dahl, a editora Puffin vai manter disponíveis as versões originais em simultâneo com as novas edições alteradas.

A reescrita de obras literárias está a suscitar grande polémica, dentro e fora do meio, com escritores conceituados, como Salman Rushdie, a protestar contra tais iniciativas.