Nick Cave: “Há coisas que já não consigo ver na TV. Às vezes parece que todas as séries da Netflix são sobre a morte de um filho”

Nick Cave refletiu sobre a morte do seu filho Arthur, de 15 anos, em 2015, mas também sobre o seu processo criativo e a crença em Deus, numa longa entrevista à revista "New Yorker. À conversa com a jornalista Amanda Petrusich, que começa por revelar ter perdido subitamente, no ano passado, o marido e pai da sua filha, Nick Cave oferece novas perspetivas sobre a dor que carrega desde a morte de dois dos seus filhos. Contudo, sobre a morte de Jethro, no ano passado, avisa que não falará, a pedido da sua mãe, Beau Lazenby. “Ela ainda está a fazer o luto e quer protegê-lo”, diz. Desde a morte de Arthur, confessa Nick Cave, há programas de ficção que deixou de conseguir ver. “Há coisas que eu e a Susie [sua mulher e mãe dos gémeos Arthur e Earl] já não conseguimos ver na televisão. Às vezes parece que todas as séries na Netflix são sobre a morte de um filho. Essas coisas são difíceis”, admite. “Não perdi propriamente a apetência por literatura violenta ou filmes violentos, embora muitos já me pareçam pueris. Se calhar é da idade. Detesto dizer isto, mas tenho dado por mim cada vez mais ofendido por filmes sobre a morte violenta de mulheres. Pode parecer estranho, vindo de mim, dado o tipo de canções que escrevi no passado, mas isso já não me apetece ver. Mas mesmo nos filmes mais benignos há pequenos gatilhos, pedaços de linguagem catastrófica ou lembretes impiedosos.”

Mais à frente, refletindo sobre a interação que mantém com os fãs no site “The Red Hand Files”, Nick Cave elabora: “A mágoa não desaparece. Tornamo-nos mais fortes, ficamos mais capazes de lidar com os nossos sentimentos. No entanto, a perda permanece, não se dissipa, e estranhamente penso que pode atrair outras perdas. Acabámos por perceber que somos todos criaturas portadoras de perdas. À volta da perda principal vão-se avolumando outras perdas mais pequenas. Acredito que é esta compreensão que faz de nós seres humanos completos.”