Wu-Tang Clan dão primeiro concerto em Portugal no festival Super Bock Super Rock

Os norte-americanos Wu-Tang Clan são a mais recente confirmação para a edição deste ano do Super Bock Super Rock. O influente coletivo hip-hop norte-americano estreia-se em Portugal num concerto no festival do Meco, a 14 de julho, o mesmo em que atuam The 1975 e Nile Rodgers & Chic.

Os Wu-Tang Clan formaram-se em 1992, em Staten Island, subúrbio de Nova Iorque, pelo produtor RZA e os ‘rappers’ GZA, Method Man, Raekwon, Ghostface Killah, Inspectah Deck, U-God, Masta Killa e Ol 'Dirty Bastard (que faleceria em 2004).

Em 1993, editaram o álbum de estreia, “Enter the Wu-Tang (36 Chambers)”, firmando um lugar importante no hip-hop norte-americano. Seguram-se “Wu-Tang Forever” (1997), “The W” (2000), “Iron Flag” (2001), “8 Diagrams” (2007), “A Better Tomorrow” (2014) e “Once Upon a Time in Shaolin” (2015), este último contando apenas com uma única cópia física, vendida por 1,8 milhões de euros.

Esta quarta-feira estreia em Portugal, a terceira temporada de “Wu-Tang: Uma Saga Americana”, na plataforma de ‘streaming’ Disney+. Trata-se de uma série de ficção, criada por RZA e Alex Tse, inspirada nos livros “The Wu-Tang Manual” e “The Tao of Wu”, ambos de RZA, na carreira do coletivo e na história de vida dos seus elementos.

O Super Bock Super Rock decorre nos dias 13, 14 e 15 de julho na Herdade do Cabeço da Flauta, no Meco.

13 de julho

Palco Super Bock

Franz Ferdinand

James Murphy (DJ Set)



Palco 2

Black Country, New Road

Father John Misty



14 de julho

Palco Super Bock

The 1975

Wu-Tang Clan

Nile Rodgers com Chic

Charlotte de Witte



Palco 2

Sampa The Great



15 de julho

Palco Super Bock

Steve Lacy

Ezra Collective



Palco LG by SBSR.FM

Tomás Wallenstein



Palco 2

L'Impératrice

Os preços dos bilhetes são de 60 euros (diário) e 115 (passe geral).