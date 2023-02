Novamente grávida, Rihanna levou os seus maiores êxitos à Super Bowl

Rihanna regressou este domingo aos palcos, para uma há muito esperada atuação no intervalo da Super Bowl.

Depois de muita discussão em torno de possíveis alinhamentos e convidados, a maior surpresa da noite foi a própria Rihanna, que revelou ao mundo estar grávida do seu segundo filho.

O espetáculo, que durou 13 minutos, contou com alguns dos maiores êxitos de Rihanna, como ‘Bitch Better Have My Money’, ‘Only Girl (In the World)’, 'We Found' Love' ou ‘Rude Boy’, culminando com ‘Umbrella’.

Foi a primeira atuação de Rihanna em cinco anos, desde que se apresentou ao lado de DJ Khaled para uma atuação na cerimónia dos Prémios Grammy de 2018.

Nesse mesmo ano e no seguinte, a cantora recusou atuar na Super Bowl em solidariedade para com Colin Kaepernick, jogador que popularizou o ajoelhar durante o hino nacional como forma de protesto contra o racismo e a violência policial.

A Super Bowl terminou com a vitória dos Kansas City Chiefs, que bateram os Philadelphia Eagles por 38-35. Pode ver a atuação completa de Rihanna através deste link.