Os “miúdos” Linda Martini fazem 20 anos: esta é a sua história, contada pelos próprios, e as fotografias que estavam guardadas no baú

Foi em 2003 que a formação original dos Linda Martini se juntou pela primeira vez para ensaiar. O nome, que custou a reunir consenso, só chegaria “muito depois”. No momento em que arrancam a digressão de celebração de 20 anos - tocam este sábado no Hard Club, no Porto - André Henriques, Cláudia Guerreiro, Hélio Morais e o ‘novo’ elemento – mas velho amigo – Rui Carvalho, também conhecido como Filho da Mãe, sentaram-se à conversa com a BLITZ, no HAUS, estúdio em Lisboa onde ensaiam, para falar sobre a amizade que os une desde os tempos em que se conheceram nas escolas de Massamá e Queluz, recordando as bandas iniciais que tiveram, os primeiros concertos que deram juntos, o momento em que ouviram o primeiro EP, homónimo, dentro de um carro embaciado numa noite chuvosa de inverno e refletindo, também, sobre as “dores emocionais” provocadas pelas saídas dos fundadores Sérgio Lemos, com quem tocaram pela última vez em 2008, e Pedro Geraldes, no ano passado. No final, e depois de nos mostrarem as fotografias que foram buscar ao baú e que os fãs nunca viram, assumiram-se ansiosos por um novo futuro que já começam a construir.

