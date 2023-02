Posto Emissor #135: BLITZ convida B Fachada. Das vantagens de ser “do contra” à busca da independência

B Fachada é o convidado desta semana do Posto Emissor, podcast da BLITZ. O músico português, que em fevereiro e março atua em Lisboa, no Porto e em Coimbra, falou longamente sobre o seu processo criativo, incluindo o intrincado processo de escrita de letras, e sobre a forma totalmente independente como gere a sua carreira, vendendo os discos no Bandcamp e não sendo representado por qualquer editora.

A importância de ter tido um pai melómano; os seus primeiros artistas favoritos - de Tom Waits a Frank Zappa -; a relação que tem com os fãs, cujas reações procura perceber durante os concertos, e a educação que tenta dar aos seus três filhos foram outros temas da entrevista com Lia Pereira.

Neste Posto Emissor, falamos ainda da cerimónia deste ano dos Grammys; do conflito entre os ex-Pink Floyd Roger Waters e David Gilmour; do aumento dos preços dos bilhetes de concertos em Portugal e do disco novo da artista cabo-verdiana Elida Almeida.

