Os vencedores dos Grammys 2023: Beyoncé faz história, Harry Styles surpreende

Ainda não foi este ano que Beyoncé venceu o Grammy de Álbum do Ano, mas a norte-americana fez história ao tornar-se a artista mais galardoada de sempre dos prémios de música norte-americanos: tem 32, no total. A ex-Destiny’s Child estava nomeada em nove categorias, tendo levado quatro grafonolas douradas para casa: Melhor Álbum de Dança/Eletrónica por “Renaissance”, Melhor Gravação de Dança/Eletrónica com a canção ‘Break My Soul’, Melhor Performance de R&B Tradicional por ‘Plastic Off the Sofa’ e Melhor Canção R&B por ‘Cuff It’.

Os prémios principais foram distribuídos por vários artistas, sem que nenhum se tivesse destacado: Harry Styles venceu Álbum do Ano com “Harry’s House”; Lizzo levou para casa o prémio de Gravação do Ano por ‘About Damn Time’; a veterana Bonnie Raitt ganhou na categoria de Canção do Ano por ‘Just Like That’; e Samara Joy foi considerada Melhor Nova Artista, derrotando a brasileira Anitta e os italianos Måneskin, bem como as Wet Leg, que acabariam por destacar-se nas categorias alternativas - o disco homónimo valeu-lhes o prémio de Melhor Álbum de Música Alternativa e a canção ‘Chaise Longue’ o de Melhor Performance de Música Alternativa.

Kendrick Lamar dominou em território rap, tendo vencido os prémios de Melhor Álbum Rap por “Mr. Morale & The Big Steppers” e Melhor Canção Rap e Melhor Performance Rap por ‘The Heart Part 5’. Os prémios de Melhor Canção Rock e Melhor Performance Rock foram para as mãos de Brandi Carlile por ‘Broken Horses’ – a artista também venceu na categoria de Melhor Álbum de Americana por “In These Silent Days” – e o de Melhor Álbum Rock foi para Ozzy Osbourne por “Patient Number 9” (o Black Sabbath também venceu na categoria de Melhor Performance Metal por ‘Degradation Rules’). A canção ‘Easy on Me’ valeu a Adele o prémio de Melhor Performance Pop a Solo e “Un Verano Sin Ti”, de Bad Bunny, foi considerado o Melhor Álbum de Música Urbana.

“Harry’s House” de Harry Styles venceu ainda os prémios de Melhor Álbum Pop Vocal e Melhor Engenharia de Som; “Gemini Rights” de Steve Lacy ganhou na categoria de Melhor Álbum de R&B Progressivo; Michael Bublé levou para casa o prémio de Melhor Álbum Pop Tradicional por “Higher”. A espanhola Rosalía saiu da cerimónia com o prémio de Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa Latino por “Motomami” e os Snarky Puppy venceram com “Empire Central” o galardão de Melhor Álbum Instrumental Contemporâneo.

Jack Antonoff, colaborador habitual de Taylor Swift, Lana Del Rey ou Florence + The Machine, foi considerado Produtor do Ano e Tobias Jesso Jr. levou o prémio de Compositor do Ano pelo seu trabalho com artistas como Adele, FKA Twigs, Harry Styles ou King Princess.

A atriz Viola Davis venceu o prémio de Melhor Audiobook pela autobiografia “Finding Me”, tornando-se assim na mais recente artista EGOT, ou seja, foi distinguida com os quatro galardões mais importantes dos Estados Unidos: tem um prémio de televisão Emmy (conquistado em 2015 pela série “Como Defender um Assassino”), um Grammy, um prémio de cinema Óscar (por “Vedações” em 2017) e dois prémios de teatro Tony (por “King Hedley II” em 2001 e por “Vedações” em 2010).

O filme de animação “Encanto” venceu nas categorias de música para cinema/televisão: Melhor Banda Sonora Original, na pessoa de Germaine Franco – que levou a melhor a artistas como Hans Zimmer por “007: Sem Tempo Para Morrer” e Jonny Greenwood por “O Poder do Cão” –, Melhor Compilação de Banda Sonora e Melhor Canção por ‘We Don’t Talk About Bruno’. O galardão de Melhor Vídeo de Música foi atribuído a Taylor Swift por ‘All Too Well: The Short Film’.

Consulte abaixo a lista dos principais vencedores dos Grammys 2023, cuja cerimónia se realizou este domingo em Los Angeles, tendo contado com o humorista Trevor Noah como apresentador.

Gravação do Ano: ‘About Damn Time’ de Lizzo

Álbum do Ano: “Harry’s House” de Harry Styles

Canção do Ano: ‘Just Like That’ de Bonnie Raitt

Melhor Novo Artista: Samara Joy

Melhor Álbum Pop Vocal: “Harry’s House” de Harry Styles

Melhor Performance Pop a Solo: ‘Easy on Me’ de Adele

Melhor Performance Pop de Duo/Grupo: ‘Unholy’ de Sam Smith e Kim Petras

Melhor Álbum Pop Tradicional: “Higher” de Michael Bublé

Melhor Álbum de Dança/Eletrónica: “Renaissance” de Beyoncé

Melhor Gravação de Dança/Eletrónica: ‘Break My Soul’ de Beyoncé

Melhor Álbum Rock: “Patient Number 9” de Ozzy Osbourne

Melhor Performance Rock: ‘Broken Horses’ de Brandi Carlile

Melhor Canção Rock: ‘Broken Horses’ de Brandi Carlile

Melhor Performance Metal: ‘Degradation Rules’ de Ozzy Osbourne e Tony Iommi

Melhor Performance de Música Alternativa: ‘Chaise Longue’ de Wet Leg

Melhor Álbum de Música Alternativa: “Wet Leg” de Wet Leg

Melhor Álbum Contemporâneo Instrumental: “Empire Central” de Snarky Puppy

Melhor Performance R&B: ‘Hrs & Hrs’ de Muni Long

Melhor Performance R&B Tradicional: ‘Plastic Off the Sofa’ de Beyoncé

Melhor Canção R&B: ‘Cuff It’ de Beyoncé

Melhor Álbum R&B Progressivo: “Gemini Rights” de Steve Lacy

Melhor Álbum R&B: “Black Radio III” de Robert Glasper

Melhor Performance Rap: ‘The Heart Part 5’ de Kendrick Lamar

Melhor Performance Rap Melódico: ‘Wait for U’ de Future, Drake e Tems

Melhor Canção Rap: ‘The Heart Part 5’ de Kendrick Lamar

Melhor Álbum Rap: “Mr. Morale & The Big Steppers” de Kendrick Lamar

Melhor Álbum de Música Urbana: “Un Verano Sin Ti” de Bad Bunny

Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa Latino: “Motomami” de Rosalía

Melhor Álbum Country: “A Beautiful Time” de Willie Nelson

Melhor Performance Country a Solo: ‘Live Forever’ de Willie Nelson

Melhor Audiobook: “Finding Me” de Viola Davis

Melhor Álbum de Comédia: “The Closer” de Dave Chappelle

Melhor Vídeo de Música: ‘All Too Well: The Short Film’ de Taylor Swift

Compositor do Ano: Tobias Jesso Jr.

Produtor do Ano: Jack Antonoff