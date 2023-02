Preço dos bilhetes para festivais em Portugal dispara: há aumentos superiores a 45%

O preço dos bilhetes para os festivais de verão e para os concertos em grandes salas que têm sido anunciados nas últimas semanas denota uma subida assinalável se comparado com os valores praticados no ano passado ou antes da pandemia. Os aumentos que se verificam no custo das entradas para os maiores festivais de 2023 face ao ano anterior são superiores a 12% e há mesmo promotores que decidiram aplicar subidas superiores a 18% ou mesmo 20%. Recorde-se que, segundo o Instituto Nacional de Estatística, a taxa de inflação em 2022 foi de 7,83% e entre 2019 e o final do ano passado os preços subiram 9,5%.

