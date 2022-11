Posto Emissor #125: BLITZ convida Vasco Sacramento. Dos concertos de sonho ao fim da parceria com Ana Moura

Vasco Sacramento, diretor da agência Sons em Trânsito (SET), responsável por management e agenciamento de artistas, é o convidado desta semana do Posto Emissor. No podcast da BLITZ, o empresário de Aveiro explica como nasceu - há exatamente 20 anos - a agência que hoje representa nomes como António Zambujo, Carolina Deslandes ou Agir, e partilha alguns dos maiores desafios do seu papel de “gestor de egos”.

A criação da Sons em Trânsito numa cidade que contraria o centralismo de Lisboa; o trabalho com os Deolinda, primeira banda que representou; o sucesso inesperado e arrebatador dos 28 concertos de António Zambujo e Miguel Araújo nos coliseus ou a separação de Ana Moura, que deixou a SET antes do lançamento do novo disco, foram alguns dos temas da conversa com Vasco Sacramento, que lembrou ainda a luta antifascista do seu avô ou a maior “empreitada” que já realizou, os concertos de ajuda às vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande, em 2017.

Neste Posto Emissor, falamos também dos artistas que poderão vir a Portugal em 2023, o livro de memórias de Bono. “Surrender”, o novo disco de Bruce Springsteen e os concertos da próxima semana.

