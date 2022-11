Bruce Springsteen, o magnífico impostor

Em “Renegades: Born In The USA”, o belíssimo livro que regista as oito conversas entre Bruce Springsteen e o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, a certa altura, Springsteen revela: “Só comecei a conduzir aos 24 anos. Andava à boleia para todo o lado. Não tinha carta e não sabia conduzir. Ia para a estrada, só eu e o meu polegar. Durante dez anos, desde os meus 14, andei sempre à boleia. Lancei dois álbuns mas não tinha carro. Não sabia reparar um carro, caso se avariasse. Porém, sabia o que um carro era, aquilo que simbolizava...”

