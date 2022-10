Posto Emissor #121: BLITZ convida Teresa Salgueiro. Das glórias dos Madredeus à luta por uma sociedade mais justa

Teresa Salgueiro é a convidada desta semana do Posto Emissor. A cantora, que se notabilizou como vocalista dos Madredeus e em novembro celebra 35 anos de carreira com vários concertos, falou dos 20 anos que passou na banda de ‘O Pastor’, das razões que levaram à sua saída do grupo e dos novos caminhos seguidos no seu caminho a solo.

A admiração pessoal e musical pelos convidados dos concertos de novembro (Dino D'Santiago, Marisa Liz, Camané, Tim e Maria João), a paixão pela natureza e a importância de lutarmos por uma sociedade mais justa foram outros temas da conversa.

No Posto Emissor desta semana, falamos ainda do regresso dos Da Weasel; do cancelamento de cada vez mais digressões internacionais, devido aos custos crescentes; do novo disco dos Arctic Monkeys; da entrevista ao brasileiro Tim Bernardes e dos concertos da próxima semana.

