Teresa Salgueiro celebra 35 anos de carreira: “A minha grande paixão nunca me abandonou e eu nunca desisti dela”

Teresa Salgueiro acaba de anunciar dois concertos com os quais irá festejar 35 anos de carreira.

“Em outubro cumprem-se 35 anos sobre a primeira vez que subi a um palco. Destes, 15 anos são já em nome próprio”, escreve a antiga cantora dos Madredeus nas redes sociais. “A música, a minha grande paixão, nunca me abandonou e eu nunca desisti dela. Tem sido o meu abrigo, a casa que vou conhecendo, o meu alimento, a minha respiração.”

“Com muita alegria e profunda gratidão vou assinalar estes anos de trajetória, com dois concertos em Lisboa e no Porto. De olhos postos nos próximos passos do caminho, haverá nessas ocasiões, lugar para encontros muito especiais, que irei desvendando”, revelou ainda.

O concerto em Lisboa acontece a 18 de novembro no Teatro Tivoli e o do Porto está marcado para o Teatro Sá da Bandeira, a 30 de novembro.

Além do percurso com Madredeus, uma das mais bem sucedidas bandas portuguesas a nível internacional, Teresa Salgueiro editou discos a solo, o mais recente dos quais, “O Horizonte”, foi galardoado com o prémio José Afonso, em 2017. Participou ainda nos discos de outros artistas e foi atriz do filme “Lisbon Story”, de Wim Wenders. Em 2021, cantou com o canadiano Patrick Watson no projeto “A Mermaid in Lisbon”.

Os bilhetes para os concertos de novembro custam entre 20 euros e 35 euros.