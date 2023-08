Impostos e aprendizes de feiticeiros. São estas as causas que tornam Portugal forte na exportação de talentos?

No final de julho, foi divulgado um estudo segundo o qual Portugal perdeu num ano 128 000 trabalhadores com ensino superior, tendo aumentado os empregos menos qualificados. As Causas de José Miguel Júdice dedicam-se, esta semana, a tentar entender a razão pela qual Portugal é dos países que mais exporta talento. O comentador, na continuação daquilo que foi proposto na Festa do Pontal pelo líder do PSD, culpa, principalmente, os elevados impostos. Mas também não esquece os problemas da saúde, da educação e da habitação. Perante os efeitos, ou falta deles, do Pacote Mais Habitação, José Miguel Júdice deixa a nota: “a ministra da habitação, e Pedro Nuno Santos, não percebem nada disto, são aprendizes de feiticeiros”. Para ouvir em podcast o programa emitido na SIC Notícias a 15 de agosto.