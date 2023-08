Rentrée política na Festa do Pontal: PSD, a família unida que só fala de "impostos, impostos e economia"

Cecília Meireles e Pedro Delgado Alves discutem a rentreé política do PSD no Pontal. Luís Montenegro falou do partido como uma família unida, mas o comentador Pedro Delgado Alves aponta as contradições desta posição assumida. Já Cecília Meireles está mais preocupada com as propostas, "uma oposição à direita não pode falar só de impostos, impostos e economia. Tem de ser mais do que isso", afirma. O olhar atento dos comentadores a este e a outros temas da atualidade, como a petição contra a ponte D. Manuel Clemente, para ouvir em podcast. Este programa foi emitido na SIC Notícias a 14 de agosto.