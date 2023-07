Foi o grande impulsionador das viagens marítimas, mas o seu reinado durou poucos anos. D. João II merecia o cognome 'o príncipe perfeito'?

Neste episódio, Henrique Monteiro e Lourenço Pereira Coutinho conversam sobre D. João II e a sua época. Durante o seu curto reinado, de apenas 15 anos, Portugal assumiu um protagonismo inusitado e afirmou-se como grande potência do ocidente cristão. D. João II foi o nosso rei maquiavélico, isto por encaixar-se no perfil de 'Príncipe' idealizado por Nicolau Maquiavel. No entanto, terá sido um príncipe perfeito?