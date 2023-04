Francisco Louçã: “Há irritantes em Portugal que acham que as pessoas vivem melhor se tiverem menos, se o salário for pior”

“No final do século XIX, uma boa parte da intelectualidade portuguesa, como Antero de Quental, Ramalho Ortigão, Eça de Queirós, juntavam-se num grupo a que chamavam “vencidos da vida”, que eram republicanos e socialistas que conviviam com o rei porque achavam que não havia nada a fazer, e desistiam de tudo. O pior que nos podia acontecer era ter uma geração de vencidos da vida agora no princípio do século XXI. Nada derrotará a vontade de quem queira fazer da democracia uma raiz do povo. Que é difícil? Cada vez mais. Pela forma como somos atrofiados nesta ideia de que Portugal tem que ser um cantinho à beira mar plantado, para os turistas virem passear e para nós estarmos de bandeja estendida à espera de uma gorjeta. Esta ideia não pode triunfar."

Sobre a recente sondagem do ICS-ISCTE para o Expresso e a SIC, que dá nota do tombo de popularidade do PS que perdeu a maioria absoluta nas intenções de voto e agora empata nos 30% com o PSD, Louçã declara:

Neste mesmo episódio, Louçã comenta também esta nova queda de popularidade do Bloco que perde dois pontos deste Dezembro. É-lhe perguntado se o BE está a perder relevância e porque é que a esquerda à esquerda do PS não está a crescer com esta descida de popularidade do governo. E o antigo líder do Bloco responde:

“A esquerda sofreu a decisão difícil de não aceitar as condições que o PS colocou há um ano, e que levou ao choque do orçamento. Isso não teria que provocar eleições. As eleições foram um desígnio maquiavélico das jogadas estratégicas de Costa, que fez magníficamente o seu papel e triunfou, porque criou medo. Mas o facto é que a esquerda quis colocar o patamar de uma solução para o país nas respostas ao SNS, para a precariedade dos mais jovens e política de habitação. E nos três termos tinha razão. Há um ano estávamos a discutir se devia haver carreiras profissionais no SNS para que as urgências não falhasse. Não era isto necessário? Todos os dias sofremos esta degradação triste de não haver pediatras, ortopedistas, oftalmologistas, psiquiatras, ginecologistas, ou obstetras nos hospitais.”