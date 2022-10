Albano Jerónimo: “Qualquer bom ator é perverso. Eu sou”

Esta conversa com o ator Albano Jerónimo foi realizada há várias semanas, ainda antes da pandemia do novo coronavírus atingir o país. Estávamos portanto ainda longe de imaginar que chegaríamos ao ponto atual de vivermos em estado de emergência e confinamento social. Logo não é um assunto abordado neste episódio.

Mas por um lado ainda bem, porque certamente muitos de vós estarão saturados do tema, de tanta discussão, partilhas e análises em redor da covid-19. Embora seja muito importante e necessário continuarem a manter-se informados, atentos e atualizados sobre esta ‘guerra’ [como chegou a referir-se o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa] através da comunicação social e autoridades oficiais competentes — imunes às fake news que circulam amiúde nas redes sociais.

Aqui falamos dos medos e dos erros de Albano, que por vezes são os nossos melhores amigos e vitais à existência. Do amor, em tempos de crise. Da montanha que desmoronou quando o ator decidiu não ser fisioterapeuta. Dos bonecos, caricaturas e cabotinices que andam por aí e do muito que Albano andou para aqui chegar a este ponto em que se prepara para ter um papel de destaque numa nova série da Netflix, de produção inglesa. E do sonho do Óscar. “Obviamente estaria a mentir se não dissesse que isso poderá ser um dos sonhos. Mas o primeiro é divertir-me e ser feliz naquilo que faço.”

Tudo isto e muito mais para ouvir neste episódio do podcast “A Beleza das Pequenas Coisas”.

Uma nota ainda: o ator Albano Jerónimo que tem estado nestas últimas semanas em casa, em isolamento social, de forma totalmente responsável, decidiu preparar uma programação on-line para o dia 27 de Março (Dia Mundial do Teatro) a pensar em todos os portugueses e portuguesas que estão em isolamento. Ou seja, juntou-se aos muitos outros artistas que têm criado eventos culturais nas redes para animar a malta. Porque é tantas vezes a cultura que nos salva de situações difíceis como esta...

Assim a sua companhia teatral, a Teatro Nacional 21, irá convidar 21 atores para lerem excertos de espectáculos. Entre eles participam Luísa Cruz, Nuno M. Cardoso, Ana Burtorf, Virgílio Castelo, Custódia Gallego, Anabela Moreira, Rita Blanco, Isabel Abreu, Bruno Nogueira e João Reis, entre tantos outros. Onde se incluirá também um monólogo interpretado por Albano Jerónimo em formato caseiro. Uma oferta cultural alternativa e criativa que poderá assistir em direto no live do Facebook e Instagram da companhia teatral e no seu instagram pessoal. Tudo isto a pensar em todos aqueles e aquelas que têm ficado em casa por causa desta pandemia.

Tudo de forma gratuita e generosa feita por todos estes artistas que nomeei há pouco. Tão bom sentirmos estes movimentos de solidariedade e de comunhão na sociedade, dos artistas e de tantos outros portugueses.Porque é em momentos de crise como estes que é importante olharmos também pelos outros. Olhar pela vizinha ou vizinho mais velhos, que poderão precisar de apoio ou zelar pela comunidade que nos rodeia.

Mais uma vez, a edição áudio é do Rúben Tiago Pereira. E, como habitual, o genérico desta temporada é uma criação original do músico Luís Severo.

Mantemos o desafio a todos os ouvintes para que enviem as suas opiniões, sugestões, histórias e comentários para o seguinte email: abelezadaspequenascoisas@impresa.pt

Voltamos para a semana. Até lá, pratiquem a empatia, protejam-se, fiquem em casa sempre que puderem, e boas conversas!

Assinar no iTunes: http://apple.co/2mCAbq2

Assinar no Soundcloud: http://bit.ly/2nMRpRL

Estamos também no Spotify. Se usar Android, basta pesquisar A Beleza das Pequenas Coisas na sua aplicação.