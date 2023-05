Combater a corrupção: mais um passo em frente da Comissão Europeia

Quarta-feira, 3 de maio de 2023. Registem, por favor, nas vossas agendas.

Trata-se, seguramente, de uma data relevante, assinalando um passo em frente no combate à corrupção. A Comissão Europeia segue determinada, tomando importantes e decisivas medidas destinadas a combater a corrupção na UE e lá onde ela possa existir, assim respondendo ao compromisso assumido pela Presidente von der Leyen no seu discurso sobre o Estado da União de 2022.

Depois do escândalo de corrupção com que o Parlamento Europeu se viu subitamente confrontado e cuja investigação ainda prossegue, devemos todos ter motivos adicionais e ainda de maior preocupação com o crescimento e capacidade de penetração desse fenómeno em instituições que deveriam, sobretudo, pela relevância que assumem no projeto europeu, constituir modelos e referenciais de boas práticas para todos nós.