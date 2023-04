Médias, frangos e truques em tempo de inflação

A média estatística proporciona-se, com facilidade, a servir de base a histórias do tipo “nonsense”.

Uma delas, muito popular, é a que toma como contexto a refeição de dois companheiros. Encomendaram um frango assado. Este foi servido quando um dos convivas estava momentaneamente ausente. O outro, não esperou, iniciando a refeição. Quando o primeiro chegou o frango tinha desaparecido, tragado pelo apetite voraz do segundo. Para efeitos estatísticos, em média, cada um dos personagens consumiu meio frango. [Para além de se sentir defraudado, seria maior a irritação do primeiro conviva se soubesse que lhe foi imputado o consumo de parte do frango?]