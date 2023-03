A dívida pública que desce para uns e sobe para todos

Na passada semana, o trunfo lançado pelo Ministro das Finanças foi a “descida impressionante” da dívida pública (DP), um dos maiores feitos do ano de 2022, segundo ele.

Tomando como base as estatísticas do INE, no final desse ano a DP representava 113,8% do valor do produto interno bruto (PIB), contra 125,4% registado no ano de 2021. Ou seja, sem mais, qualquer cidadão só pode ficar satisfeito com a evolução positiva verificada.