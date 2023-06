Quem cuida também precisa de se cuidar: programa online dá “segurança” e “tranquilidade” a cuidadores de pessoas com demência

“Será que estou a fazer as coisas bem?”. A dúvida passava muitas vezes pela cabeça de Edite. Aos 77 anos, cuida do marido, com mais seis e a quem foi diagnosticada demência. “Precisava de ter mais informações sobre a demência e, sobretudo, saber qual deveria ser o meu papel ou a forma certa de fazer em todo este processo de cuidar”, conta ao Expresso.

Tudo mudou quando um familiar lhe deu a conhecer o iSupport, um programa de apoio e formação para cuidadores informais de pessoas com demência. “Foi uma grande ajuda porque a informação que tinha era genérica, de ler nos livros, aqui é muito focada no papel do cuidador, que respostas é que deve dar perante o comportamento da pessoa de quem se cuida”, relata Edite.

Lançado no final de fevereiro, o programa foi adaptado para Portugal pelo Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS) da Universidade do Porto, com a colaboração do CINTESIS e da Associação Alzheimer Portugal. “É um programa totalmente online, gratuito, de acesso aberto – implica apenas um registo simples da parte do cuidador informal”, explica Soraia Teles de Sousa, investigadora do ICBAS.

Inicialmente desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde, no âmbito do Plano de Ação Global para as Demências – a implementar entre 2017 e 2025 –, é depois adaptado por cada país (são já 39 a nível global) ao respetivo contexto nacional. A meta da agência passa por 75% dos países disponibilizarem programas deste tipo, de forma acessível, até 2025.