Finlandeses continuam mais felizes e benevolência aumentou na pandemia: o que revela o relatório sobre a felicidade global

Quanto ao fim da tabela, o Líbano (136.º) e o Afeganistão (137.º) – marcados por contextos de guerra – continuam a ocupar os dois últimos lugares, com uma diferença notória: a média das avaliações é mais de cinco pontos inferior do que nos dez países mais felizes.

Pelo sexto ano consecutivo, a Finlândia surge no topo da lista dos países mais felizes do mundo, de acordo com o Relatório da Felicidade Mundial – um estudo anual publicado pela Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, divulgado esta semana. Portugal mantém a posição que ocupava no ano anterior – o 56.º lugar, com uma pontuação de 5,968 numa escala de zero a dez.

As classificações refletem uma média do período entre 2020 e 2022: mesmo com a pandemia de covid-19 , as perceções das pessoas sobre o bem-estar têm sido “notavelmente resilientes”, realça o documento. “Mesmo durante estes anos difíceis, as emoções positivas permaneceram duas vezes mais predominantes do que as negativas e os sentimentos de apoio social positivo duas vezes mais fortes do que os de solidão”, aponta um dos autores do estudo , John F. Helliwell.

Benevolência, Ucrânia e Rússia

Depois de dois anos de pandemia, foi a invasão russa da Ucrânia a marcar 2022. Apesar dos danos e sofrimento vividos em território ucraniano, o documento relata que as avaliações de vida no país, em setembro do ano passado, “permaneceram mais elevadas do que no rescaldo da anexação da Crimeia”, em 2014.

Tal deve-se a um “sentido mais forte de propósito comum, benevolência e confiança na liderança ucraniana”. A Ucrânia surge no 92.º lugar e a Rússia no 70.º. No ano passado, “a benevolência cresceu acentuadamente” na Ucrânia e “caiu significativamente” na Rússia.

A benevolência é, aliás, um dos aspetos em destaque neste relatório: verificou-se uma “expansão global” em 2020, mas sobretudo no ano seguinte – especialmente em termos de prestar ajuda a desconhecidos. E os dados de 2022 mostram que estes “atos pró-sociais” continuam a ser “cerca de um quarto mais comuns” do que antes da pandemia, demonstrando que “as grandes crises podem conduzir a melhorias na confiança, na benevolência e no bem-estar, se induzirem as pessoas a estender a mão para ajudar os outros”.

Os especialistas afirmam que o bem-estar irá situar-se no centro do debate político no futuro, dados os efeitos que tem em aspetos como a longevidade ou a produtividade, mas que ainda há muito a fazer neste campo. “O papel do bem-estar no desenvolvimento sustentável já está presente, mas o bem-estar deve desempenhar um papel muito mais central na diplomacia global e nas políticas internacionais e nacionais nos próximos anos”, defendem.