Kremlin “subestimou” grupo Wagner: como a imprensa russa viu a “marcha pela justiça” abortada de Prigozhin

O conflito que vinha a fermentar entre Yevgeni Prigozhin — antigo “cozinheiro de Vladimir Putin” e fundador do grupo mercenário Wagner — e o Ministério da Defesa russo, a respeito da guerra brutal contra a Ucrânia, deu azo a uma bizarra intentona de golpe que durou 24 horas. Desenrolou-se, na sua vertente pública, em vídeos de má qualidade divulgados em canais da rede social Telegram, cruzando mensagens com os meios de comunicação estatais.

Os mesmos comentadores por vezes descreviam o imbróglio de formas contraditórias: encenação coordenada com Putin ou com inimigos do Presidente nas elites russas, ou genuíno esforço por destituir o homem-forte do Kremlin e substituí-lo por um criminoso de guerra não forçosamente melhor? Sem resposta definitiva, ficaram a nu as táticas de propaganda no Kremlin e as fissuras do regime russo.

O Presidente invocou a revolução de 1917 e a Guerra Civil que se lhe seguiu. Uma imagem inesperada vinda de quem passou anos a afirmar ao povo que é o único garante da estabilidade. No final do dia, uma manchete sobre o discurso de Putin destacava-se no site da agência oficial Tass, ao lado de notícias sobre o anúncio do seu porta-voz, Dmitry Peskov, de que as queixas criminais contra Prigozhin “serão abandonadas, ele ‘partirá para a Bielorrússia’ e a rebelião abortada em nada influenciará” a operação militar especial, eufemismo do regime para designar a guerra contra a Ucrânia. Putin não fez comentários depois da intervenção na televisão.

As afirmações de Prigozhin ao longo do dia foram transmitidas pelo canal de Telegram da sua assessoria de imprensa. A última mensagem do dia foi uma gravação de voz em que o mercenário explica ter lançado uma “marcha pela justiça” até Moscovo, para protestar contra os planos do Governo de desmobilizar o grupo Wagner, e que o recuo “obedece ao plano”. As forças regressam aos seus campos no leste da Ucrânia, para evitar um banho de sangue entre russos.

Putin apanhado de surpresa

O canal de Telegram de outra agência estatal, a RIA Novosti, publicou vídeos que mostram cidadãos comuns a abraçar combatentes do Wagner, aplaudindo, dando vidas e gritando-lhes “Obrigado!”, num cenário de apoio aos mercenários regressados. Peskov assegura que os membros do grupo que não tenham participado na marcha podem voltar aos campos e assinar contratos com o Ministério da Defesa russo.