Anna passou o dia “nervosa” mas não saiu de Moscovo, Putin e Prigozhin “talvez acabem a destruir-se um ao outro”

Arkady Budnitsky/Anadolu Agency/Getty Images

O grupo Wagner encaminhava-se para “tomar” a capital russa até que, de súbito, o líder dos mercenários ordenou o recuo das tropas. O Presidente da Rússia sai “seriamente abalado” dos “mais significativos” eventos no país desde a dissolução da União Soviética, mas há quem fale em encenação. O Expresso conversou com uma moscovita que, apesar de tudo, fez o seu sábado normal; com uma ucraniana que aponta a cada vez maior dificuldade da Rússia em “desviar as atenções das questões internas” e com uma analista britânica. “Os russos estão a tornar-se mais conscientes da realidade porque a propaganda não consegue distorcer os eventos” das últimas horas