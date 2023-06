Porque é que hoje é o Dia Mundial da Criança? Quem escolhe os dias internacionais? Aqui ficam três perguntas e respostas

Esta quinta-feira celebra-se o Dia Mundial da Criança em Portugal e, pelo mundo fora, o Dia Global dos Pais. Na quarta-feira, foi a vez do Dia Mundial Sem Tabaco. E, no passado dia 21 de março, celebraram-se nada mais nada menos do que cinco dias internacionais. Quer estivesse ou não a par desse facto, nessa data o mundo celebrou em uníssono a festa que marca o ano novo do calendário persa, a poesia e os bosques, promoveu a consciencialização relativamente à síndrome de Down e condenou ainda a discriminação racial.

Esta coincidência é, porém, uma exceção. Grande parte dos dias internacionais não são reconhecidos pelas agendas nacionais dos vários países e a população em geral raramente sabe da sua existência.

A questão coloca-se: que instituição é responsável por determinar que tópicos são celebrados ou condenados num certo dia do calendário? E quantos temas e causas terão direito a uma dia internacional em 2023? Aqui ficam três perguntas e respostas.

Quem escolhe os dias internacionais?

Na sequência de uma proposta de um Estado-membro, cabe à Assembleia Geral das Nações Unidas designar uma certa data como dia internacional. Se a proposta for aprovada, uma resolução que explica os motivos por detrás da proclamação e quais os aspetos mais relevantes em causa é adotada.