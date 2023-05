Cinco anos depois do fim da ETA, (quase) tudo mudou no País Basco

Em abril de 2018, através do boletim informativo “Zutabe”, que a ETA editava para consumo interno de militantes e simpatizantes, a direção do grupo afirmava estar visto que “que os objetivos não se cumpriram”. Criada 60 anos antes, a ETA, que assassinava então há meio século, reconhecia a contragosto que a velha locomotiva da violência estava metida num beco sem saída e que era indispensável abrir a porta a uma renúncia “coordenada” a todas as espingardas, explosivos e pistolas que ainda detinha. “Para nós o dia chegou tarde, mas vivemo-lo com esperança e alegria”, conta ao Expresso Maixabel Lasa, viúva do político socialista Juan María Jauregui, assassinado pela ETA em 2000.

Um dos passos mais difíceis de explicar no labirinto de horrores que a ETA provocou foi a sua decisão de iniciar um desarmamento unilateral e dissolver-se sem exigir contrapartida. O comunicado foi sido difundido a 3 de maio de 2018, quase sete anos depois de a organização terrorista ter anunciado o fim definitivo da luta armada. A vontade de entregar até à última bala do arsenal vinha a marinar há algum tempo.

Maixabel Lasa viu regressar naquele dia a dor e a memória, como que numa espiral. “Se tivesse sido antes, o meu marido ainda estaria entre nós. Como muitos outros. Ainda assim, senti entusiasmo, porque tudo mudou. Deixei de ter necessidade de andar com escolta policial, com o que isso significa. Agora falta terem a coragem de nos contar o que sucedeu durante tantos anos.”

No dia seguinte, realizou-se na localidade francesa de Cambo-les-Bains um ato simbólico encabeçado pelo mediador internacional dos conflitos da Irlanda do Norte e África do Sul, Brian Currin. O seu esforço não teve mais repercussão do que a recordação de todas as vítimas que as suas ações causaram durante 50 anos, a maior parte já no período da democracia.

Só o Centro para o Diálogo Humanitário Henri Dunant, em Genebra, tentou conferir solenidade à declaração de desarmamento, difundindo a gravação de dois encapuzados, que se veio a saber serem o histórico dirigente Josu Urrutikoetxea ‘Josu Ternera’ e Soledad Iparragirre ‘Anboto’. “A ETA nasceu do povo e agora fundir-se-á com o povo”, foram as últimas palavras que proferiram.

Consuelo Ordóñez, presidente do Coletivo de Vítimas do Terrorismo (Covite) e irmã do dirigente do PP basco Gregorio Ordóñez, assassinado em 1995, faz uma avaliação mais contundente. Numa recente conferência sobre as dezenas de mortes ainda por esclarecer, assegurou que o anúncio da ETA foi a constatação do fracasso de uma estratégia que visava aniquilar a democracia. “A ETA não teve alternativa a resignar-se e aceitar o que nenhum grupo terrorista em retirada aceitara antes: entregar as armas à polícia, neste caso francesa, e dissolver-se sem mostrar arrependimento por tanto dano causado.”

Sabe-se hoje que a tentativa de maio de 2018 não foi a primeira. Houve outras, antes, para pôr fim ao pavoroso túnel de violência. Nenhuma singrou. A 8 de abril de 2017, por exemplo, houve uma entrega de armamento à polícia francesa, mas foi ridícula. Parte das armas tinham sido roubadas, outras já nem estavam sob o controlo da direção da ETA. Um caos.

Um filme que resgata a memória

Os jornalistas José María Izquierdo e Luis R. Aizpeolea são guardiães da memória, graças ao excecional documentário “O fim da ETA”, sobre os momentos decisivos que precipitaram a fase terminal do terrorismo. Apresentado no Festival de Cinema de San Sebastián, em 2016, o filme reúne as vozes de todos quantos participaram num processo de negociação cercado em todas as frentes, mas bem-sucedido no seu objetivo principal: que a ETA deixasse de matar.

Narrada pelos próprios protagonistas de forma encadeada — desde o socialista Jesús Eguiguren e o independentista Arnaldo Otegi até ao ex-ministro do Interior (já falecido) Alfredo Pérez Rubalcaba, e Martin Griffiths, discreto diretor do Centro Henri Dunant que fez de mediador em conversações já decorriam há dez anos numa aldeia da província basca de Guipúscoa —, o filme esboça a estratégia da antiga Batasuna (braço político da ETA) para afastar a direção armada de decisões que não envolvessem os presos, e a importância do desarmamento.