Maixabel Lasa, vítima da ETA, ao Expresso: “São os presos arrependidos quem mais deslegitima a história da ETA”

A organização terrorista ETA matou a tiro o marido de Maixabel Lasa, há 21 anos. Passados vários anos, ela não hesitou em sentar-se a falar com os assassinos. A viúva do antigo governador civil da província basca de Guipúscoa, Juan María Jáuregui, foi diretora do Gabinete de Atenção às Vítimas do Terrorismo do Governo regional do País Vasco entre 2001 e 2012. Nesse cargo incentivou encontros redentores entre vítimas e agressores, refletidos pela cineasta Icíar Bollaín no recém-estreado filme ‘Maixabel’, que conta a sua insólita e polémica decisão de conversar, em 2012, com os terroristas arrependidos de ter matado o seu marido.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler