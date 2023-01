EUA. Encontrados documentos secretos em casa do antigo vice-presidente Mike Pence

É o caso mais recente de documentos classificados encontrados em residências de políticos dos Estados Unidos após ocuparem altos cargos de poder. Foram detetados documentos secretos na casa do antigo vice-presidente Mike Pence (2017-21), no Estado de Indiana, noticiou o canal televisivo Sky News.

“Parece ser um pequeno número de documentos com marcas [que indicarm serem] classificados, que foram inadvertidamente colocados em caixas e transportadas para a residência pessoal do antigo vice-presidente no final da última administração”, disse o advogado de Mike Pence, Greg Jacob. Os documentos foram recolhidos por agentes do FBI.

A informação foi transmitida por Jacob aos Arquivos Nacionais através de carta, na semana passada. O advogado alega que Pence não tinha conhecimento da existência de documentos secretos em sua casa e que vai cooperar com as investigações.

Segundo a emissora britânica BBC, Pence procurou aconselhamento especializado para analisar documentos em sua casa depois de ser ter tornado público que havia documentos classificados na residência privada do atual Presidente, Joe Biden.

Jacob foi uma das figuras que testemunharam perante o comité que investigou os incidentes de 6 de janeiro de 2021, quando apoiantes do ex-Presidente Donald Trump, por este incentivados, invadiram o Capitólio, sede da democracia americana.

A PBS News Hour informa que Jacob procurou refutar argumentos invocados por Trump sobre a legalidade de mudar a contagem dos votos no Colégio Eleitoral que determina o vencedor das presidenciais. Perante o comité, testemunhou que Pence se mostrou cético quanto à legalidade do projeto desde o início.

Recentemente também se soube que foram encontrados documentos com informação confidencial em casa do atual Presidente, Joe Biden. O departamento de Justiça dos Estados Unidos apreendeu documentos – que remetem para o período em que Biden foi senador e, depois, vice-presidente de Barack Obama – na sua casa em Delaware.

Trump está sob investigação, depois de terem sido encontrados documentos secretos na sua mansão em Mar-a-Lago. A casa do antigo Presidente foi sujeita a buscas por agentes do FBI. Entre os artigos recuperados encontravam-se documentos marcados como confidenciais, secretos, ultrassecretos e pastas vazias.

Apesar das aparências, até ao momento os casos apresentam diferenças: Biden e Pence entregaram os documentos quando a situação foi detetada, enquanto Trump se recusou, durante mais de ano e meio, a entregar 350 ficheiros com classificação máxima.