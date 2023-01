Biden, Trump e a “montanha gigantesca de segredos”

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, continua a garantir total cooperação com as autoridades no caso dos documentos classificados encontrados no seu escritório e residência particular. Insatisfeito, o seu antecessor, Donald Trump, que permanece sob o mesmo tipo de investigação, multiplica-se em programas de rádio, exigindo que o FBI faça uma rusga às várias propriedades de Biden, à imagem do que realizou em Mar-a-Lago, a sua mansão na Florida.

