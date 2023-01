De repente, a vida de Biden complica-se. Mas o caso dos documentos secretos em sua casa não é igual ao de Donald Trump

Os documentos classificados encontrados no escritório e residência familiar do Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, motivarão uma “investigação sem hesitações” por parte da Câmara dos Representantes, cuja maioria republicana tomou posse há cerca de uma semana. “Não podemos ter dois pesos e duas medidas”, diz ao Expresso Joseph Knowles, chefe de gabinete do congressista republicano Brian Fitzpatrick, aludindo ao inqúerito em curso sobre a mesma prática levada a cabo pelo antigo chefe de Estado Donald Trump.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler