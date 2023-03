Contribuir para a transição climática mobiliza economia florestal

A floresta está presente há séculos na economia portuguesa, seja na indústria do mobiliário e da pasta de papel, seja na produção de cortiça em que Portugal é líder mundial. A sua relevância financeira e ambiental é substancial e ao mesmo tempo que o mundo enfrenta tempos de incerteza climática, é importante que o sector se saiba adaptar à nova realidade sem deixar de gerar valor acrescentado.

“Portugal tem uma localização estratégica com potencial de exportação e dispõe de poder de inovação para expandir rapidamente as atividades industriais de base biológica” acredita Adelaide Alves, diretora de R&D da Sonae Arauco. Neste campo, “a fileira do pinho”, por exemplo, é um dos melhores casos "de bioeconomia sustentável e circular", pois “inicia-se com a utilização de matérias-primas de origem sustentável e, numa abordagem circular, fecha o ciclo com a reutilização de subprodutos de madeira e com a reciclagem de resíduos de madeira”, explica.

A utilização de matérias-primas renováveis para substituir as de origem fóssil, com contributo da inovação para acelerar a transição climática é o novo foco do sector que estará em análise no evento “Bioeconomia de Base Florestal”, que junta a Navigator e o Expresso para perceber quais os desafios e os passos que as empresas portuguesas estão a dar.

“No nosso caso não há indústria da cortiça sem uma valorização de toda a cadeia de valor, começando desde logo pela floresta”, garante o administrador executivo e diretor de Inovação e Project Management da Amorim Cork Composites, Eduardo Soares, para quem “fundamentalmente temos de ser capazes de fazer com materiais naturais a mesma tipologia de funções que os materiais fósseis executam de maneira a sermos uma alternativa credível e competitiva tecnologicamente”.

“Temo que Portugal esteja, enquanto país, a negligenciar de forma grosseira o trabalho que há para fazer nas nossas florestas plantadas. Temos caído na tentação simplista (e algo populista) de olhar a floresta apenas na sua dimensão de fixadora de carbono, esquecendo que a sua importância vai muito para além desse papel”, acredita Francisco Gomes da Silva

Na opinião de Francisco Gomes da Silva, professor do Instituto Superior de Agronomia, importa centrar atenções “no conhecimento e na capacidade tecnológica, que temos no nosso país, para recuperarmos o potencial das áreas mais abandonadas da nossa floresta”, até porque se “é verdade que existem dificuldades, tais como a fragmentação e a pequena dimensão da propriedade florestal no centro e norte do país, existem muitos casos bem-sucedidos”.

Temos que “garantir que a bioeconomia e os seus produtos venham de uma base de gestão florestal sustentável e que o ecossistema seja preservado no momento de corte”, para “garantir que os produtos tenham entrada de novo na economia. Caso contrário vão parar ao sistema de resíduos e não queremos isso”, sustenta a pró-reitora da Universidade Nova de Lisboa, Júlia Seixas. Que revela confiança nas maiores empresas do sector mas por outro lado revela “preocupação” com os pequenos produtores porque “muitas vezes não têm nem literacia suficiente, nem estrutura financeira para levarem para diante diferentes modelos de gestão”. Aqui poderá ser importante o papel das políticas públicas, que “estão a evoluir no bom sentido”.