Acesso à inovação é condição essencial para diminuir infeções por VIH

“O problema é a capacidade de resposta”, aponta a diretora do serviço de infecciologia do Hospital Fernando da Fonseca. Patrícia Pacheco diz mesmo que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) devia “ter mais pessoas em profilaxia pré-exposição (PrEP)” para evitar a transmissão de VIH na população, nomeadamente em pessoas mais expostas ao risco. Porém, aceder à PrEP implica cumprir os requisitos estabelecidos pela Direção Geral da Saúde (DGS) e passar por uma consulta hospitalar de infecciologia. “Se uma pessoa tiver perfil para fazer esta toma é referenciada para um hospital e fica, neste momento, a aguardar até um ano”, lamenta Eugénia Saraiva. O Expresso sabe que em vários hospitais de referência da área metropolitana de Lisboa o tempo de espera para esta consulta é de vários meses. No Fernando da Fonseca, por exemplo, que serve os habitantes dos concelhos da Amadora e de Sintra, só há vagas para setembro. O portal do SNS - onde é possível consultar os tempos médios de espera para as diferentes especialidades e centros hospitalares - apresenta dados sobre o acesso à PrEP apenas para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, cuja estimativa é de 175 dias. “A saúde não pode esperar”, reforça Eugénia Saraiva, que acredita ser necessário alargar a disponibilização desta medicação preventiva através das organizações de base comunitária que dispõem de médicos e enfermeiros nas suas equipas. A solução encontrada pelo Hospital de São João, no Porto, foi criar uma consulta semanal descentralizada nas instalações da Abraço com profissionais de saúde daquela unidade de infecciologia.

1586

é o número de pessoas que, segundo último relatório nacional sobre VIH, acederam à profilaxia pré-exposição em 2020. Apesar de baixo, o número representa um aumento de 28% face a 2019

A PrEP está disponível em Portugal desde 2018, quando a inovação foi recebida com expectativa pelas associações ligadas à prevenção do VIH. Esta medicação é preventiva e, por isso, dirigida a pessoas sem infeção por VIH cuja exposição ao risco seja elevada – como trabalhadores do sexo, por exemplo. No entanto, não substitui a utilização de outros meios de proteção, como o preservativo, já que não impede a transmissão de outras infeções sexuais. “O número de pessoas atualmente abrangidas pela PrEP é insuficiente”, aponta o relatório do Programa Nacional para as Infeções Sexualmente Transmissíveis e Infeção pelo VIH Segundo o último relatório da DGS, apenas 1586 pessoas receberam a PrEP pelo menos uma vez em 2020, o que ainda assim representa um aumento de 26% face a 2019. A DGS e o programa nacional para o VIH reconhecem no mesmo documento que “o número de pessoas atualmente abrangidas pela PrEP é insuficiente” e referem a importância de disponibilizar “a dispensa da PrEP em diferentes contextos” – entre eles, as organizações de base comunitária e os cuidados de saúde primários. Mas a inovação nesta área da saúde não se restringe à PrEP. Existe, também, uma espécie de pílula do dia seguinte para o VIH, a profilaxia pós-exposição (PPE). Trata-se da toma de medicamentos antirretrovirais durante 28 dias seguidos e que deve ser iniciada até 48 horas depois da situação de risco, seja sexual ou outra. A dificuldade é garantir que a população consegue aceder, de forma simples e rápida, a estes avanços na prevenção e na terapêutica. “Acesso a novas tecnologias de saúde” é o tema da próxima conferência do projeto Horizonte 2030, uma iniciativa do Expresso com apoio da ViiV Healthcare, e que juntará especialistas na discussão sobre os desafios por ultrapassar em Portugal. Consulte, abaixo, os detalhes do evento que terá transmissão em direto no Facebook do Expresso.

Os novos desafios do VIH: Acesso a novas tecnologias de saúde