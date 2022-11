Depois do BCE, agora é Centeno: os bancos portugueses vão ter de andar em fusões e aquisições

É uma pressão antiga, nada aconteceu de relevante nos últimos anos, mas pelos vistos está para continuar e agora com Mário Centeno a assumi-la como relevante e “inevitável”: trata-se da consolidação da banca, movimento para o qual o Banco Central Europeu (BCE) tem mostrado abertura e que o governador do Banco de Portugal, membro do Conselho do BCE, disse que vai mesmo acontecer, numa entrevista à Reuters.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler