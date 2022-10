Acordo de rendimentos: as voltas que o Governo deu para aliciar patrões e sindicatos

No tudo ou nada para garantir a aprovação do Acordo de Médio Prazo para os Rendimentos, Salários e Competitividade, antes da entrega no Parlamento da proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), na próxima segunda-feira, o Governo cedeu a sindicatos e a patrões, mas foi perante os segundos que mais se dobrou. Para garantir um compromisso em torno da melhoria de salários no país, cedeu no alívio da carga fiscal reclamado há muito pelas confederações patronais. Melhor só se tivesse avançado para a descida transversal do IRC, que António Saraiva chegou a dar como certa.

