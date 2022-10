O que se pode antecipar a seis dias da entrega da proposta de Orçamento do Estado para 2023?

O Governo discute esta terça-feira, dia 4, em Conselho de Ministros extraordinário, a proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE 2023). A reunião marca o início do processo de aprovação do documento, que terá de ser entregue, pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, à Assembleia da República na próxima segunda-feira, dia 10.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler