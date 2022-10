Greenvolt fecha primeiro dia de negociação a valorizar quase 13%

No primeiro dia de negociação, e depois de abrir a sessão desta quinta-feira a disparar 25%, a Greenvolt fechou a subir 12,94% para os 4,80 euros. O preço dos títulos da nova cotada do PSI Geral chegaram a atingir os 5,30 euros, o valor máximo do dia, 15 minutos depois do arranque das negociações, às 8 horas.

Na sessão de apresentação da passada quarta-feira da nova cotada Greenvolt, o presidente da empresa de energias renováveis, João Manso Neto, em resposta a perguntas dos jornalistas, deixava para o mercado a decisão sobre se os 4,25 euros fixados no IPO (oferta pública inicial) eram um valor baixo ou alto face ao real valor da empresa.

No PSI-20, índice no qual a Greenvolt pretende cotar a partir de setembro, os números foram, contudo, negativos, recuando 1,08% para os 5110,83 pontos, com a energia a penalizar fortemente a praça lisboeta.

A EDP recuou 1,69% para os 4,596 euros, acompanhada pela EDP Renováveis, que caiu 3,54% para os 19,91 euros por título. As ações da Galp Energia desvalorizaram 1,01% para os 8,608 euros.