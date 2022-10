Greenvolt dispara 25% na estreia em bolsa

A Greenvolt, empresa de energias renováveis do grupo Altri, estreou-se esta quinta-feira na Euronext Lisbon com uma forte valorização nos primeiros minutos da sessão e em pouco mais de meia hora de negociação valia 5,08 euros por ação, mais 19,5% do que o preço do aumento de capital definido para a entrada em bolsa, de 4,25 euros. Mas chegou mais longe minutos antes.

Os títulos chegaram a ser transacionados por 5,30 euros por ação às 8h14, mais 25% do que o preço do aumento de capital, mas depois foram aliviando.

Recorde-se que a Greenvolt lançou o seu aumento de capital estimando um preço de venda entre os 4,25 e os 5 euros por ação, tendo os títulos acabado por ser vendidos no limite mínimo desse intervalo.

O presidente executivo da Greenvolt, João Manso Neto, defendeu que se tratou de um valor baixo, mostrando-se convicto de que os títulos acabariam por valorizar, e de que o desempenho da empresa será suficiente para lhe permitir integrar o principal índice da bolsa portuguesa, o PSI-20, já na próxima revisão, em setembro.

Pelas 8h45 as ações da Greenvolt já tinham recuado abaixo da fasquia dos 5 euros e eram negociadas a 4,98 euros por ação, ainda assim, com uma valorização superior a 17%.