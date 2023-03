Morreu o comediante, apresentador e ‘drag queen’ Paul O’Grady

Paul O’ Grady tornou-se célebre na década de 1990 ao dar corpo à ‘drag queen’ Lily Savage, alter ego do comediante que brilhou no programa Blankety Blank.

“Sentiremos muito a sua falta, os entes queridos, os amigos, a família, os animais e todos aqueles que apreciaram o seu humor, inteligência e compaixão”, expressou Portasio, casado com O’Grady desde 2017. Anteriormente, entre 1977 e 2005, foi casado com uma mulher portuguesa.

“É com grande tristeza que informo que Paul faleceu inesperadamente mas pacificamente ontem à noite” , referiu o companheiro.

O comediante, apresentador, ator e escritor Paul O’Grady morreu esta terça-feira à noite. De acordo com o marido Andre Portasio, citado pela BBC , a estrela televisiva britânica faleceu “inesperadamente mas de forma pacífica” aos 67 anos.

Ao longo da sua carreira, O’Grady apresentou vários programas televisivos e até levou o seu amor pelos companheiros de quatro patas para o ecrã com a série “For the Love of Dogs”.

Uma declaração oficial emitida em nome da rainha consorte britânica refere que Camila está “profundamente triste por ter tomado conhecimento da morte de Paul O’Grady, com quem trabalhou de perto para apoiar o trabalho do [abrigo de animais] Battersea Dogs & Cats Home”.