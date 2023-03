Tudo em Hollywood ao mesmo tempo: será “Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo” o grande vencedor dos Óscares este domingo?

É certo que a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas mudou bastante nos últimos anos, ao incorporar gente de muita origem e muito mundo para cortar com o perfil WASP (acrónimo que em inglês significa branco, anglo-saxónico e protestante) e o espírito tradicional que a caracterizavam. Mas também é necessário ter em conta o estado atual da indústria, as várias incertezas com que se debate, num panorama em que se navega à vista num mar de escolhos.

Segundo reportou a “Variety”, logo em janeiro, o mercado mundial terá atingido 26 mil milhões de dólares em 2022, 35% menos do que a situação pré-pandémica. Pior: o filme médio para públicos adultos, não colhe. “Tár”, por exemplo, com um orçamento estimado em 35 milhões de dólares, granjeou nas bilheteiras pouco mais de 17, até agora… Além deste quadro, as dores de cabeça dos gestores da indústria agravam-se pelo facto de o território do streaming estar em guerra aberta pelo mercado, ninguém ver onde e quando param os prejuízos, galopantes. A paisagem audiovisual vista de Hollywood tem muitas nuvens negras. Este é o enquadramento em que a Academia celebra o cinema na cerimónia dos Óscares. Quem só conseguir ver o glamour e a passadeira vermelha estará a olhar para a espuma.

O sector só não teve mais colapsos porque houve dois filmes, em 2022, que puxaram quantidades massivas de espectadores (muito maioritariamente) jovens para os cinemas. O primeiro foi “Top Gun: Maverick”, protagonizado e produzido por Tom Cruise. Estreado em Cannes e logo a seguir em todo o mundo, o filme teve o seu período de grande força na primavera/verão e deixou nas bilheteiras quase 1500 milhões de dólares. “Você salvou o coiro de Hollywood”, disse Spielberg a Cruise, num vídeo privado gravado durante um evento há poucas semanas que se tornou viral. Fala quem sabe. Em dezembro foi o regresso de James Cameron com “Avatar: O Caminho da Água”, um delírio. Com uma rapidez fulgurante, o filme atraiu multidões, já está perto dos 2300 milhões de dólares e continua... É o terceiro filme que mais dinheiro faturou em todos os tempos. E no entanto, apesar destas vigorosas transfusões, o corpo da exibição cinematográfica continua frágil, ainda não recuperou a robustez de 2019.

2022 foi o ano de todos os perigos. Saídos da pandemia, meio a medo, com a China ainda muito fechada, os humanos foram fazer muitas coisas, restringidas ou mesmo vedadas nos longos meses da ameaça sanitária, mas não correram para os cinemas. O confinamento fizera-os experimentar intensamente as plataformas de streaming, cortando hábitos de sala escura. Toda uma fileira da atividade cinematográfica estremeceu nos seus pilares. No campo da exibição, sucederam-se o fecho de salas, as falências, o abandono.

Este ano, além desses títulos que muito fizeram pela sobrevivência laboral das gentes do cinema, a lista para o possível Melhor Filme inclui um épico de base alemã no ninho da Netflix (“A Oeste Nada de Novo”), o filme autobiográfico de Spielberg que muito pouca gente quis ver (“Os Fabelmans”), um biopic de Elvis Presley (“Elvis”), o polémico e multinacional (10 países coproduzem!) vencedor de Cannes “Triângulo da Tristeza”, três títulos de exemplares ‘filmes dos Óscares’ — “Tár”, “Os Espíritos de Inisherin” e “A Voz das Mulheres” — e um elefante na sala, situação em que, como é sabido, a loiça fica toda em cacos: “Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo”.

Quando, em 1960, “Ben-Hur” foi coberto de Óscares (11, nada menos), ou “Música no Coração”, em 1966, ou, mais perto, “O Senhor dos Anéis — O Regresso do Rei”, em 2004, era a grande máquina cinematográfica que se laureava. Só em anos próximos é que se começou a pensar numa quase categoria que seria específica para as estatuetas douradas, deixando de lado os filmes de maior aparato. De todo o modo, ninguém pensa que as duas citadas locomotivas tenham alguma probabilidade de triunfo. A Academia respeita-lhes a potência e a técnica, mas é só.

Foi Steven Spielberg, outra vez, quem, em declarações ao site de notícias “Deadline” se congratulou com o facto de “Top Gun: Maverick” e “Avatar: O Caminho da Água” estarem nomeados para Melhor Filme. O cineasta que, com “Tubarão”, esteve no cerne da ideia de blockbuster, é sensível ao que funciona bem na indústria. Para ele é justo celebrar os sucessos de bilheteira. De algum modo, põe-se de acordo com certos usos da Academia, recentemente esquecidos.

Nos BAFTA só ganhou na Montagem, o que se considera razoável. Os votantes britânicos destacaram como Melhor Filme, o pacifismo de “A Oeste Nada de Novo” do alemão Edward Berger, o que também não deixa de ser surpreendente. Mas quando a Guilda dos Produtores premiou “Tudo em Todo o Lado…”, quando a Guilda dos Realizadores elegeu a dupla Daniel & Daniel e quando a Guilda dos Atores deu ao filme três dos cinco galardões em que podia vencer, percebeu-se que havia uma onda de fundo. As casas de apostas inverteram, por completo, os seus cálculos. Agora, tudo aponta para que “Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo” vá ganhar. Logo a seguir indicia-se “A Oeste Nada de Novo” como o segundo mais provável.

Nos Estados Unidos, todavia, a fita realizada por Daniel Kwan e Daniel Scheinert seria um grande êxito, à sua escala (73 milhões de dólares de box-office, a que se acrescentariam 31 da carreira internacional), no fundo um primo menos global que “Top Gun…” e “Avatar…”, mas, ainda assim, um tipo da família, a fazer pela vida e a chegar lá. Quando abriu a ‘temporada dos prémios’ começou a ser distinguido por diversos sectores da crítica, foi o filme do ano para o American Film Institute, conseguiu nomeações para os Globos de Ouro (e apenas uma vitória). Quando surgiram as nomeações académicas (na América e no Reino Unido), “Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo” apareceu nomeado em ambas na principal categoria, carregando ainda uma série de nomeações em outras. Ainda assim, ninguém pensava que tivesse grandes hipóteses.

É uma comédia sem rédea, pincelada de filme de ação, ficção científica, aventuras, tudo muito louco e com ar de ser uma produção independente (mas, atenção, com um orçamento estimado em 25 milhões de dólares), feita por gente cúmplice que se divertiu muito a fazê-lo. Em Portugal, ninguém lhe ligou peva, quando estreou em abril: no fim de semana de abertura (37 salas) teve resultados modestíssimos (2597 espectadores em 293 sessões, o que dá um rácio desastroso de menos de nove por sessão). O filme havia de ir sendo espremido até ao caroço e terminar carreira um pouco acima dos 17.500.

Pela mesma bitola de razões, Daniel Kwan e Daniel Scheinert são favoritos para o Óscar da Melhor Realização (o BAFTA foi para Edward Berger), categoria em que todos os nomeados são estreantes nessa função, à exceção de Steven Spielberg (ganhou com “A Lista de Schindler”, em 1994, e “O Resgate do Soldado Ryan”, em 1999). Até ao fecho das urnas o meu voto estaria indeciso entre Todd Field (“Tár”) e Spielberg, com ligeira vantagem para o primeiro.

Mas… não é verdade que a Academia não costuma premiar comédias? É. Que o diga o grande Billy Wilder, um dos cineastas mais oscarizados de sempre (seis, boa conta) que só foi premiado, quer como realizador, quer como argumentista, pelos seus dramas (“Crepúsculo dos Deuses”, “Farrapo Humano”, “O Apartamento”), nunca pelas gargalhadas que nos fez soltar (e que merecidos seriam a escrita e a realização de “Quanto Mais Quente Melhor”). Das glórias imemoriais da História do Cinema — Buster Keaton, Chaplin, Lubitsch, Jerry Lewis, Tati — só Chaplin é que foi laureado… pela música que fez para “Luzes da Ribalta”. É bem possível que, no domingo à noite se contrarie esta estranha malapata que o riso encontra na Academia. Não serei eu quem lamente a quebra do enguiço, só que, na minha modesta opinião, o filme não merece. Antes o prémio fosse para “Os Fabelmans” ou, melhor ainda, para o vertiginoso “Tár”. Só que eu não tenho direito a voto.

OS QUE DÃO A CARA

No capítulo do Óscar para Melhor Atriz, os fados fadaram Cate Blanchett logo em setembro, no Festival de Veneza, quando ganhou a Taça Volpi que premeia a Melhor Atriz, na competição. Assim ungida, ela percorreu a via gloriosa: Atriz do Ano, para a Associação Britânica dos Críticos de Cinema; Melhor Atriz, para a americana National Society of Film Critics; Globo de Ouro — Melhor Atriz Dramática; Melhor Atriz nos BAFTA… Eis senão quando, na Guilda dos Atores (SAG), o prémio foi para… Michelle Yeoh, em “Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo”. Espanto e confusão.

As casas de apostas que até então indicavam Blanchett como vencedora indiscutível do Óscar, entraram em modo matemático, recalcularam as probabilidades e, à beira das votações, puseram Michelle Yeoh como favorita, considerando que o peso dos votantes da SAG ia ser determinante. Todavia, consideraram mínima a vantagem sobre Blanchett. Fora de jogo, a grande distância das duas principais contendoras, ficam Andrea Riseborough, Michelle Williams e Ana de Armas. Curiosidade: todas as nomeadas são estreantes na função (salvo Cate Blanchett que já ganhou dois Óscares, além de cinco anteriores nomeações não galardoadas).