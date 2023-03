Quais são os melhores filmes a concurso nos Óscares deste ano? Eis a avaliação da crítica aos 10 filmes nomeados

Com a entrega dos Óscares marcada para o próximo domingo, é tempo de organizar as ideias e perceber quais os trunfos — e as histórias — dos 10 filmes nomeados para a categoria mais importante dos prémios da Academia. Francisco Ferreira e Jorge Leitão Ramos, críticos do Expresso, viram e analisaram “Avatar: O Caminho da Água”, “Os Espíritos de Inisherin”, “Elvis”, “Os Fabelmans”, “Tár”, “Top Gun: Maverick”, “Triângulo da Tristeza”, “Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo, “A Voz das Mulheres” e “A Oeste Nada de Novo”.