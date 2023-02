Oficina do Livro afirma não ter indicações para alterar os livros de Roald Dahl

A Oficina do Livro, editora portuguesa que publica as obras de Roald Dahl, diz que até ao momento não teve “indicações para qualquer alteração” nos textos de Roald Dahl e que, por isso, “a questão não se coloca” por enquanto. Em causa está o anúncio, por parte da editora inglesa Puffin, de alterar as edições inglesas dos livros do autor para lhes retirar termos considerados ofensivos.

