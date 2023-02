Livros de Roald Dahl terão duas versões, uma original e uma alterada “para jovens leitores”: “Serão livres de escolher qual preferem ler”

A editora Puffin anunciou esta sexta-feira que irá manter disponíveis as versões originais dos livros infantis de Roald Dahl, em simultâneo com as novas edições alteradas dos mesmos.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler