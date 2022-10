Emmys: Lista completa de vencedores. “Schitt’s Creek”, “Watchmen” e “Succession” em destaque

Os Emmys foram entregues este domingo, em Los Angeles, numa cerimónia muito diferente da convencional. "Schitt's Creek" foi a grande vencedora dos prémios de comédia — arrecadou todos os galardões possíveis — e "Watchmen" fez história ao tornar-se na primeira adaptação de banda desenhada a vencer Melhor Série Limitada. "Succession" venceu Melhor Série de Drama.

Conheça abaixo os vencedores nas principais categorias:

Melhor Atriz numa Série de Comédia

Vencedor: Catherine O’Hara, “Schitt’s Creek” (CBC, não disponível em Portugal)

Preferido dos leitores do Expresso: Christina Applegate, “Dead to Me” (Netflix)

Melhor Ator numa Série de Comédia

Vencedor: Eugene Levy, “Schitt’s Creek” (CBC, não disponível em Portugal)

Preferido dos leitores do Expresso: Michael Douglas, “O Método Kominsky” (Netflix)

Melhor Argumento numa Série de Comédia

Vencedor: Daniel Levy, "Schitt's Creek" / episódio 'Happy Ending'

Melhor Realização numa Série de Comédia

Vencedor: Andrew Cividino e Daniel Levy, "Schitt's Creek" / episódio 'Happy Ending

Melhor Ator Secundário numa Série de Comédia

Vencedor: Dan Levy, “Schitt’s Creek” (CBC, não disponível em Portugal)

Preferido dos leitores do Expresso: Andre Braugher, “Brooklyn Nine-Nine” (Netflix)

Melhor Atriz Secundária numa Série de Comédia

Vencedor: Annie Murphy, “Schitt’s Creek” (CBC, não disponível em Portugal)

Preferido dos leitores do Expresso: D’Arcy Carden, “The Good Place” (Netflix)

Melhor Casting numa Série de Comédia

Vencedor: Lisa Parasyn, Jon Comerford, Pop TV, "Schitt's Creek"

Melhor Série de Comédia

Vencedor: “Schitt’s Creek” (CBC Television, não disponível em Portugal)

Preferido dos leitores do Expresso: “The Good Place” (Netflix)

Melhor Programa de Variedades (Talk-Show)

Vencedor: “Last Week Tonight with John Oliver” (HBO Portugal)

Preferido dos leitores do Expresso: “Late Show with Stephen Colbert” (exibido em Portugal na SIC Radical)

Melhor Atriz numa Série Limitada ou Telefilme

Vencedor: Regina King, “Watchmen” (HBO Portugal)

Preferido dos leitores do Expresso: Cate Blanchett, “Mrs. America” (HBO Portugal)

Melhor Ator numa Série Limitada ou Telefilme

Vencedor: Mark Ruffalo, “I Know This Much Is True” (HBO Portugal)

Preferido dos leitores do Expresso: Jeremy Irons, “Watchmen” (HBO Portugal)

Melhor Argumento numa Série Limitada ou Telefilme

Vencedor: Damon Lindelof e Cord Jefferson, "Watchmen"

Melhor Realização numa Série Limitada ou Telefilme

Vencedor: Maria Shrader, "Unorthodox"

Melhor Ator Secundário numa Série Limitada ou Telefilme

Vencedor: Yahya Abdul-Mateen II, “Watchmen” (HBO Portugal)

Preferido dos leitores do Expresso: Jim Parsons, “Hollywood” (Netflix)

Melhor Atriz Secundária numa Série Limitada ou Telefilme

Vencedor: Uzo Aduba, “Mrs. America” (HBO Portugal)

Preferido dos leitores do Expresso: Toni Collette, “Unbelievable” (Netflix)

Melhor Casting numa Série Limitada

Vencedor: "Watchmen", Victoria Thomas e Meagan Lewis / HBO

Melhor Série Limitada

Vencedor: “Watchmen” (HBO Portugal)

Melhor Telefilme

Vencedor: “Bad Education” (HBO Portugal)

Preferido dos leitores do Expresso: “Bad Education” (HBO Portugal)

Melhor Apresentador de Programa de Competição

Vencedor: RuPaul, “RuPaul’s Drag Race” (Netflix)

Preferido dos leitores do Expresso: RuPaul, “RuPaul’s Drag Race” (Netflix)

Melhor Programa de Competição

Vencedor: “RuPaul’s Drag Race” (Netflix)

Preferido dos leitores do Expresso: “Top Chef” (Netflix)





Melhor Ator numa Série de Drama

Vencedor: Jeremy Strong, “Succession” (HBO Portugal)

Preferido dos leitores do Expresso: Jason Bateman, “Ozark” (Netflix)

Melhor Atriz numa Série de Drama

Vencedor: Zendaya, “Euphoria” (HBO Portugal)

Preferido dos leitores do Expresso: Zendaya, “Euphoria” (HBO Portugal)

Melhor Argumento numa Série de Drama

Vencedor: Jesse Armstrong, "Succession" / episódio 'This is not for tears'

Melhor Realização numa Série de Drama

Vencedor: Andrij Parekh, "Succession"

Melhor Ator Secundário numa Série de Drama

Vencedor: Billy Crudup, “The Morning Show” (Apple TV+)

Preferido dos leitores do Expresso: Giancarlo Esposito, “Better Call Saul” (Netflix)

Melhor Atriz Secundária numa Série de Drama

Vencedor: Julia Garner, “Ozark” (Netflix)

Preferido dos leitores do Expresso: Helena Bonham Carter, “The Crown” (Netflix)





Melhor Série de Drama

Vencedor: “Succession” (HBO Portugal)

Preferido dos leitores do Expresso: “The Crown” (Netflix)

Melhor Série de Animação

Vencedor: “Ricky and Morty” (Netflix)

Preferido dos leitores do Expresso: “The Simpsons” (FOX Comedy e Disney+)